軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）2日報導，4名美國陸戰隊士官兵在加州聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）搭乘纜車時，故意讓車廂劇烈來回搖晃，導致上百人一度受困，因而遭到警方逮捕，遭批是「聖地牙哥動物園中最惹人厭的動物」。

根據聖地牙哥媒體報導，當地知名的聖地牙哥動物園1月29日發生意外，因為有4名男性遊客在搭乘「Skyfari」空中纜車時，故意做出「危險行為」，在車廂內來回搖晃，導致系統判斷發生安全問題，自動將纜車停駛，當時分散在數十個車廂中的上百名遊客因而受困。

當地消防單位最後耗費超過2個小時，才將所有遊客救下纜車，所幸無人傷亡，4名罪魁禍首則因破壞公物等罪名遭警方逮捕。雖然警方並未立即公開嫌犯身分，不過美國陸戰隊第3航空聯隊發言人恩格爾哈特（Mason Englehart）少校稍後承認，這4名男性皆為陸戰隊士官兵。

4人的確實身分為上等兵威廉斯（Marquette Alexander Williams）、上等兵波希（Brayden Stone Posey）、下士庫克（Brandon Gregory Cook），以及中士包爾（Jacob Dean Bauer），皆隸屬於駐防亞利桑那州育馬航空基地（MCAS Yuma）的陸戰隊第225戰鬥攻擊中隊（VMFA 225），但闖禍時4人正於聖地牙哥的米拉瑪陸戰隊航空基地（MCAS Miramar）受訓。

美國陸戰隊官兵曾鬧出不少令人啼笑皆非的蠢事，如上傳在營區淋浴間內全裸「打保齡球」的影片、在海外部署時為看電視影集而燒壞作戰指揮中心的發電機，以及喝醉酒後玩武士刀，卻不慎讓刀身與刀柄脫離，並反彈回來捅入自己的胸口等。