春節連假各大商場皆有調整營業時間，若沒有注意可能撲空，但有民眾發現全聯購物中心春節營業時間有點不合邏輯，因為年初四竟然與除夕一樣提早打烊，好奇怎麼會這樣安排，也釣出過來人解答。
一名網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，發現有全聯門市貼出過年營業時間表，其中除夕營業至下午5點，初一至初三則營業到晚上9點，初四又提前營業至下午5點，初五起才恢復正常營業，公告也備註各店營業時間可能因疫情或其他因素彈性調整，依門市現場公告為主。
貼文曝光後，引發網友好奇春節連假中除了除夕外，只有初四也營業到下午5點，紛紛提問「初四為什麼到1700，初一到初三到2100，初四有什麼特別不一樣的嗎？」、「我反而覺得應該除夕到初三都要營業到17:00就好，讓員工早點下班過年」。
就有在全聯工作的過來人解答，「公司春酒吃飯」、「員工吃春酒固定在這天」、「初四原本是吃春酒的時候」。不過受今年疫情影響，全聯已宣布不辦春酒改發獎金，但春節營業時段調整早已提前公告，所以初四維持下午5點閉店。
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