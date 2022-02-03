國外一項研究針對36名自願感染新冠肺炎的受試者進行實驗，分別從鼻腔滴入低劑量的COVID-19病毒株，而鼻滴液含有相當於確診者體內的病毒數量，並監控它們在體內擴散變化。研究發現病毒載量在染疫後大約五天達到高峰。

英國《衛報》（The Guardian）昨日(2)報導，這項實驗方法是從健康的受試者鼻腔中滴入一滴帶有COVID-19病毒株的鼻滴液，在36名志願者體內完全沒有抗體情況下，而一滴鼻滴液又與確診者體內的病毒數量大致相同，因此足以感染新冠肺炎。研究發現，喉嚨是第一個感染的部位，約莫五天後COVID-19病毒數達到高峰，此時鼻子的病毒量比喉嚨高出許多。

該實驗總指揮官邱教授(Christopher Chiu)提到：「側向流動測試(LFT)與傳染性病毒存在密切關聯。」一般來說，PCR採檢的過程雖較為精準但等待結果較漫長。而快篩試劑的出現其原理大都採用「側向流動測試」(Lateral flow tests)，透過免疫層析原理以毛細作用讓樣本橫向流過，接著抗原與抗體相互結合，從而辨別出染疫結果，費時大約10-15分鐘就能完成。

報導指出，該研究是在發現Alpha、Delta 和Omicron變異株之前用某一種病毒株進行的實驗。

研究顯示，染疫的18人中，無論是否為有症狀感染，他們的病毒載量都相似，更凸顯無症狀傳播的作用。專家指出：「病毒的傳播途徑簡單快速，無症狀感染的緣故使得很多人可能都沒意識到自己確診，然後帶著病毒四處移動，擴大散播途徑。」

有趣的是，對於一些沒有達到感染閾值的受試者，他們鼻子和喉嚨中檢測到極低的病毒量，這代表了他們可能曾經歷短暫感染。

研究團隊表示：「這項研究提供COVID-19疫情關鍵數據，有效加速下一代疫苗對抗體藥物的開發。」得到更準確接觸病毒的時間證據，是這項研究最具優勢且說服力的地方。