網路世界展現真實性格？1名家教老師在網路上自述平常喜歡拍煽情裸露照，並曝光在網路上「享受其他人留言意淫」，也喜歡收到他人的自拍私密影片，她說自己「私下是個色女，雖然色但不亂」，稱網路上能讓她抒發心情，展現平常看不到的一面。

該名女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她平常喜歡拍一些「色色的照片」並曝光在網路上，若有其他網友意淫她，她就會變得很興奮，如果對方也回傳一些私密影片，她也會看著影片做自慰行為，但現實世界她是1名家教老師，「私下是個色女，雖然色但是不亂」。

1名家教老師在網路上自述平常喜歡拍煽情裸露照，並曝光在網路上「享受其他人留言意淫」，也喜歡收到他人的自拍私密影片。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，她平時雖然喜歡拍煽情照片並放在網路上，但她不會胡亂與人發生關係、相當重視自己的身體，她說網路能讓她盡情抒發心情，也可以解壓，「很多人說，這裡都在約炮，對我而言，這裡是我做自己並且紓解壓力的好地方」

其他網友則留言「找個喜歡的人 一起色色不就好了」、「家教老師可以解鎖新成就」、「有時候意淫也算是一種舒壓、享受，回去在好好的自己發洩」、「老師我不會妳可以教我嗎」、「網路上本來就是另一個人格的展現，就像我身旁朋友沒人知道我兼職做熱蠟除毛一樣」、「我和很多朋友都是色女，平常在公司或社會不能放縱，露出一下，反而可以滿足自己另一面」。