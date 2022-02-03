高雄市環保局人員在社區鄰里進行清消工作。（高雄市環保局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市案19081的40多歲婦人確診，連同40多歲的丈夫和11歲女兒和8歲兒子也染疫，婦人因疫調時隱瞞和接觸者聚餐，高雄市長陳其邁今（3）日喊開罰；衛生局今公布該名婦人在鳳山區「馨彩創意髮廊」工作，呼籲在年節前曾光顧該髮廊店的消費者要進行快篩檢查。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎3日指出，在宜蘭的旅遊當中，某飯店群聚接觸的群聚中，19046、19047以及主要照顧者，小朋友已經確診了11位，連同照顧者就20位，結果昨天中的個案18773在結束旅遊，有跟3位好友聚餐，其中18773在高雄，於可傳染期當中，1月25日至髮廊與19081接觸而傳染。

衛生局表示，案19081在髮廊做美髮，和主要接觸者接觸後染疫，在可傳染期部分，案18773曾在1月25號和案19081於髮廊有所接觸，根據足跡圖顯示，1月28日個案也在髮廊工作，提醒1月28日有前往鳳山區經武路「馨彩創意髮廊」的民眾要特別留意自己身體狀況，並進行快篩。

潘炤穎並指出，今天中央公布高雄市有15例，其中高雄港延伸的群聚有9例，5例屬於原先匡列隔離，期滿前採檢為陽性，另 19048是18155幼兒園工作人員，19079、19078則是18186同住家人，19076是某工程行成員，解隔前才確診，19073是某客輪的工作者，是18367主要接觸者，1月19日下船，20日離開高雄去台北，疫調掌握後已轉至他轄單位，在解隔之前確診，這5例在社區傳染上無風險，不須公布足跡。

潘炤穎並表示，4位家庭群聚部分，18545在1月20日到新光輪洗船，暴露在傳染風險之下，職場接觸者19077等工作同仁被匡列，也匡列18545的家人，1月25日採檢陰性，前天就呈陽性，擴大採檢後，19077和同住家人19049、19055以及鄰近家族成員19050，4人在昨天同時確診。