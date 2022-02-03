除了飯以外，麵食也受到許多人喜愛，但小心吃太多導致鈉攝取量超標。家醫科醫師王健宇在節目《健康好生活》指出，麵條越細鈉含量越高，其中最可怕的就是雞絲麵，100公克含有2450毫克的鈉，相較於100公克僅25毫克的通心麵，超過近百倍，另外，不少人吃麵時不喜歡咀嚼，恐造成其他疾病。

家醫科醫師王健宇在節目《健康好生活》表示，日前解除第三級警戒後不少病患回診，其中一名上班族有慢性病高血壓問題，疫情期間頻頻出現頭痛問題，還伴隨高血壓，因此趕緊到醫院做檢查，發現他血液中的鈉離子濃度過高，該名上班族表示，由於他日前愛上吃雞絲麵，不過因雞絲麵份量都不多，所以每次他都會吃2碗，而且早晚都吃，吃了約1個月後就出現頭痛問題。

王健宇解釋，「越細、越小條的麵，鈉含量相對就比較高！」，因此民眾在挑選麵類時，必須注意熱量與鈉含量，其中有油炸過的麵條熱量最高，例如鍋燒意麵或雞絲麵，每100公克將近450kcal，而雞絲麵的鈉更高達2450毫克，與最低的通心麵鈉含量竟足足差了近100倍，而鈉含量前三高依序為雞絲麵、鍋燒麵、烏龍麵。

此外，王健宇醫師表示，不少牙口不好的老年人喜歡吃麵，因為容易吞進肚裡，但沒有經過咀嚼容易引發其他疾病，過去有一名老翁患有初級失智症，進行治療後更發現，他的血糖有逐漸升高的跡象，才知道老翁喜歡吃麵，而且幾乎是用吞的，時常忘記自己是否有吃過東西又重複進食，造成血糖失控，王健宇醫師提醒，咀嚼會刺激身體的神經傳導內分泌，能夠預防肥胖 、牙齒疾病、癌症、促進胃腸蠕動、提高體力、讓味覺腦部更發達等，日後老翁不再吞麵，失智狀況也獲得改善。