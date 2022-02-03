麗寶樂園的春節遊行表演隊伍，讓大小朋友興奮不已。（麗寶樂園提供／陳淑芬台中傳真）

麗寶樂園今年春節推出12歲以下兒童免費入園優惠，今天雖下小雨，但仍吸引不少親子前來歡度春節，樂園遊行隊伍表演讓大小朋友興奮不已。來自高雄的鄭小姐說，今年帶小孩來樂園遊玩，享受春節歡樂氣息，更省下不少錢；從台北來的遊客則說，連續兩天都在樂園玩，大、小朋友遊樂設施多元又好玩。

麗寶樂園今年春節推出12歲以下兒童免費活動，園方表示，只要購票時出示健保卡正本，並搭配1名陪同成人現購全票即可享優惠，雖然台中下起小雨，受天氣濕冷影響，但仍吸引不少遊客，尤其以親子同行最明顯，樂園推出歡樂遊行、賽車場前也舉辦百人入場送紅包、Outlet則有滿額送刮刮卡等活動。

來自高雄的鄭小姐說，春節到遊樂園玩很有歡樂氛圍，她帶就讀國小的孩子來玩，剛好可適用優惠活動，省了不少錢，她還稱讚園方的防疫工作做得不錯。

從台北來的徐小姐與友人同行，她說，昨天就進樂園玩了，因為下雨就先玩小朋友遊樂設施、逛Outlet商場，晚上則住在福容大飯店，今天一早放晴再玩大朋友設施，連續兩天都在樂園玩。