婆家嫌紅包少，媳婦今年祭狠招！1名女網友的婆家親戚說去年不好過，希望她今年紅包多一點，還說她往年給親戚小孩的紅包也很少，女網友最後氣不過，決定今年所有小孩每人包200元，長輩則夾1張紙條寫「您手速太慢紅包已派發完畢」，她說如此一來可省下2、3萬。

該女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她過年前被婆家親戚一直說去年日子難過，紅包要多一點，對方還說小朋友之前的紅包有點少，她事後PO文嗆「請問親戚們加起來5個小朋友，最大的不超過10歲，每個小孩紅包1千很少嗎？長輩我也沒有低於6千過欸」。

女網友的婆家說她往年給親戚小孩的紅包很少，女網友最後氣不過，決定今年所有小孩每人包200，長輩則只有1紙條寫「您手速太慢紅包已派發完畢」。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該女網友當下聽到親戚的抱怨超氣憤，因此決定「今年我小孩通通200」，而長輩紅包只放入1張紙條寫「對不起！您手速太慢紅包已派發完畢」，她說如此一來至少省了2、3萬紅包錢，她PO文提到，「不知道您各位台灣特有種婆婆、親戚們有沒有聽過一句話叫『別再過年前得罪會包紅包的媳婦？』」

其他網友則留言，「妳對婆家的人真的好慷慨」、「那麼死要面子是嗎？去文具店買假錢便條紙，每人包個兩疊」、「覺得沒必要理會，這種嘴臉小孩200、老人1200可以了」、「包紅包是意思意思，高興就好」、「反正都要被講話，乾脆不給」、「小孩我都只包600，紅包是心意，管別人說甚麼」。