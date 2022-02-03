近年來隨著因K-pop和韓劇流行，提高了韓國在國際上的地位，韓國餐廳在歐美國家亦逐漸普及，其中有大量中國人參與開設韓國餐廳，據稱價格低廉且服務極佳而大受歡迎。法媒報導說，韓僑與韓媒認為這些中國人開設的韓式餐廳不正宗，是冒牌的「山寨版」。

《法國國際廣播》報導，在作為世界文化和藝術中心的巴黎，中國人開設的韓式餐廳的數量正在增加。不僅巴黎如此，在里昂和馬賽等法國地方城市、德國柏林和法蘭克福、捷克布拉格等歐洲大城市也有類似現象，但是，韓國僑民對中國人開設的韓式餐館持有不同的看法。

報導指出，巴黎中心街11區有一家知名韓式餐廳，距離巴黎聖母院很近，店舖門上用法語和漢字寫着「BBQ coréen（韓國燒烤）」與「韓式餐廳」的字樣。餐廳內出售泡菜、大醬湯、烤肉和各種煎餅，乍看之下是家不折不扣的韓餐廳，餐廳評價網站給它4.5分極評價。一位法國人評論稱：「這是我去過的韓餐廳中，味道和服務最好的。」

但是，巴黎這家餐廳的菜單與一般韓式餐廳有很多不同，它也供應包括中式料理在內的非韓式料理，菜單上也用中文簡體字。這裡的客人大多是法國人，不同於韓國客人為主的其他韓式餐廳。但附近韓國僑民卻指稱，「那家不是正宗韓式餐廳。而是中國人經營的中國籍韓式餐廳。」

相較於韓國僑民直接經營的200多家韓國人餐廳，目前約有20家是中國人開設的，數量並不算多，但它們因價格低廉而大受歡迎，隨着韓劇和K-pop帶起的韓國熱潮，中國人開設的韓式餐廳正在快速增加。其他歐洲大城市也有類似現象，近來面向中國遊客的中餐廳生意驟減，陸續轉型為漸趨熱門的韓式餐廳。在韓式炸雞大受歡迎時，也出現了中國人開設的炸雞啤酒店，很多店名中加入代表韓國的「K」，並用韓文標榜「來自首爾」。

韓媒《朝鮮日報》指出，這些中國人開的韓式餐廳隨著當地口味需求進行調整，生意迅速擴大，其物流和材料供應也使用中國網絡，除了食材之外，各種韓式調味品也來自中國超市。有一位韓國僑民餐廳人員說，近期法國諾曼地海岸出現了中國籍泡菜工廠，專門供應給中國人開設的餐廳。

部份韓籍僑民認為，這是韓國文化地位提高的現象，與過去日本料理流行時，大家爭相開日式料理店情況類似。但也有韓僑擔憂地表示，他告訴歐洲人中國籍韓式餐廳是「假韓餐」，這種以假亂真的現象可能會成為拉低韓餐地位。

報導表示，有人認為應該對韓式餐廳實行「認證制」，這是當年日本為了與所謂的「假日式料理」對抗，在2006年引進「海外日料店認證制」，但後來被美歐媒體譴責為「文化國粹主義」後，日本政府便放棄這種做法，改由「日式餐廳海外推廣推進機構（JRO）」的民間機構來頒發「推薦日式餐廳」認證標誌。