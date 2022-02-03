明天迎接大年初四，運勢命理網站「知命命理」、「旺好運」分享這天的習俗和禁忌，若想要增旺財運，要把握初四子夜提前迎接五路財神，還要記得「扔窮」趕跑窮神，保佑全家在新的一年賺大錢。

▍1.接灶神

灶神在小年那天返回天庭，到了正月初四，從天庭回到人間，繼續保佑家裡灶火，所以到了這天就要恭迎灶神回來。俗語說「送神早，接神遲」，代表初四這天接神可以晚點接，建議可在下午四點左右，準備好牲禮、蔬果等祭品，每家每戶還要放鞭炮、焚香、燒金紙，以此迎接灶王爺的回歸。

▍2.接五路

所謂的「五路」就是五路財神，除了灶王爺之外，初四也是其他各路神明由天界重臨人間的日子，又因民間認定大年初五是財神誕辰，為了祈求開工順利、一整年賺大錢，人們就會在初四子夜，也就是半夜12點，提前供奉禮拜，好接財神下凡，為自家帶來無盡財富。

▍3.吃折羅

所謂的「折羅」，就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味。在年貨準備充足的情況下，往往會剩餘大量食物，所以在初四這一天，人們要將之前剩餘的食物吃光。同時，吃「折羅」也代表著勤儉持家的良好習慣。

▍4.扔窮

過年時不只除夕要打掃，初四這天也要清掃室內，並將垃圾集中放置丟棄，才能趕跑窮神，祈願來年能夠喜樂安康，富貴有餘。

大年初四禁忌：

▍1.禁屠宰羊

民間傳說認為，女媧在創造萬物生靈的時候，先創造了六畜，然後再創造的人類，因此初一到初六就是六畜之日，而正月初四這一天正好是羊日，所以在這一天最好不要屠宰羊，以保佑來年風調雨順、家庭和睦、人畜興旺，歲歲平安。

▍2.禁出遠門

初四這一天要迎接各路神明，所以這一天不適合出遠門。

▍3.禁小氣

迎五路財神這天千萬別小氣，盡量把家中好吃的東西跟親朋好友分享，這樣新的一年才會財源廣進，因為若是過度小氣的話，反而會讓財神想遠離你。