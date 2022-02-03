副總統賴清德日前率團訪問宏都拉斯，並於1／30晚間回台。總統府發言人張惇涵今日表示，賴清德昨日快篩檢驗，檢測結果為陰性，目前健康良好，身體也無不適的狀況，感謝各界關心。另有關貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）確診，蔡總統也已請外交部長吳釗燮及駐貝里斯大使錢冠州表達關心。

張惇涵指出，有關布里仙紐總理確診一事，蔡總統已請吳釗燮及錢冠州，在第一時間表達誠摯關心與慰問，祝福早日康復。而曾在宏都拉斯與布里仙紐總理會晤的賴副總統，也透過駐館轉達問候。

張惇涵說，賴副總統率特使團出訪期間，皆依照防疫官指引採取防疫措施。特使團的團員在出訪期間，每日快篩皆為陰性；全團返台前，在宏都拉斯、美國舊金山，及返抵桃園機場時所進行的PCR檢驗，結果也皆為陰性。

張惇涵表示，賴清德返國隔離期間，仍有進行快篩檢驗，昨天最新的檢測結果也為陰性。目前賴清德健康良好，身體沒有不適狀況，醫療團隊會持續掌握賴清德及訪團團員的健康狀況，賴也向外界關心表達感謝之意。