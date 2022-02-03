混血男星鳳小岳演出過多部經典電影，像是《艋舺》、《女朋友。男朋友》和《小時代》等，都有亮眼表現，近期更在影集《華燈初上》把渣男演得淋漓盡致，讓觀眾看了又愛又恨；過年期間鳳小岳帶著兒子去彩券行玩刮刮樂，父子倆戴口罩卻遮不住帥氣，連髮型都一樣，讓網友大讚「吸睛父子檔」。

2日鳳小岳在臉書更新動態，曬出一張和兒子坐在彩券行專注玩刮刮樂的照片，不忘向粉絲賀年，「祝福大家～財源滾滾」；畫面中父子倆面前都是刮刮樂，有面額1000元也有2000元的，看來下足重本要趁過年「賺一筆」，身後也都是民眾，兩人雙手都沒閒下來，相當專心在眼前的刮刮樂。

過年期間鳳小岳帶著兒子去彩券行玩刮刮樂，父子倆戴口罩卻遮不住帥氣，連髮型都一樣，讓網友大讚「吸睛父子檔」。(圖/ 摘自鳳小岳Rhydian Vaughan臉書)

有趣的是，綜藝大姐大陶晶瑩在底下好奇問「結果？」，鳳小岳沒透露是否有中大獎，只平常心地說，「過年好玩就好」，馬上祝福陶子姐全家平安、新年快樂。

不過，網友重點都沒有放在刮刮樂上面，只注意到鳳小岳兒子戴著口罩還是遮不住跟爸爸一樣帥氣，紛紛驚呼「哇父子倆都好帥喔」、「好帥的兒子唷」、「兒子和ˋ老爸一樣帥」、「是一樣的髮型耶」、「他的頭型跟髮質完全複製到你欸」、「迷你鳳小岳啊」。