過年時候辦年貨、煮年菜難免囤積食物，不少家庭在冰箱儲放大量食物，或是累積不少乾糧罐頭，衛福部建議所有食材在冷凍庫不宜超過1個月；美國有研究指出10項食品只要確保儲放環境得宜，某些條件下即便過了保存期間仍不減風味、仍可食用。

腎臟科醫師洪永祥在節目《健康好生活》表示，不少食物確實過了保存期限仍可以食用，曾經有老奶奶在冷凍庫放了8、9個月的粽子，之後連續2週把粽子吃完卻沒有腹痛不舒服，洪永祥強調冷凍庫能抑制細菌增長，但難保冰箱一直開關，仍有細菌風險，建議冷凍庫食物僅保存1個月就好。

腎臟科醫師洪永祥在節目《健康好生活》表示，不少食物確實過了保存期限仍可以食，但建議冷凍庫食物僅保存1個月就好。（翻攝自《健康好生活》YouTube）

洪永祥說，美國有線頻道「美食世界」曾針對食物超過有效期限、是否該丟棄做搞討論，節目歸納出10種過期限還是可以吃的食物，但洪永祥強調是在不浪費食物的原則下繼續食用，若是老人、小孩、有慢性病的人還是不要隨意亂吃、趁新鮮吃。

該節目歸納出的10項食品：

1. 罐頭食品：罐頭若放在陰涼乾燥處，外觀無凹痕，生鏽，過期4年仍可以吃

2. 乾酪：硬質乾酪即便有發霉，有效期限超過1個月仍可食用。

3. 穀物早餐：沒開封超過期限6個月還是能可食用。

4. 雞蛋：若雞蛋會沉入水中則可以繼續吃，浮起來則需丟棄。

5. 冷凍食物：低溫儲存後持續保持脫水狀態，食物過期也能吃，但台灣衛福部建議最好不超過1個月。

6. 餅乾：若沒有出現油耗味或變得粉碎，就可繼續吃。

7. 奶油：奶油低溫保存可持續保鮮。

8. 麵包：放在冷凍庫裡過保存期限2週仍舊新鮮。

9. 有包裝的綜合蔬菜：葉菜類只要沒有變軟爛，過期也能吃。

10. 乾燥麵條：乾燥產品不容易變質，在完全乾燥下可保存3年。