Omicron肆虐全球，日本疫情也再度升溫，今天(3日)單日本土案例更是突破10萬，徹底失控，演藝圈也淪陷，多位知名演藝人員例如深田恭子、佐佐木希也在近日接連確診，《魔法少女小圓》聲優石原夏織也在稍早確認染疫。

根據日本新聞網報導，截至3日晚間6點，單日確診人數繼昨天的9萬4771例後，來到10萬4471例，創下歷史新高，也是日本首次單日6位數確診，其中東京就有超過2萬例。

日本疫情狂燒，演藝圈也淪陷，多位明星在過去兩周紛紛傳出確診，包括速水茂虎道夫妻、佐佐木希、藤岡靛、深田恭子，稍早曾演出《魔法少女小圓》與《刮掉鬍子的我與撿到的女高中生》的知名聲優石原夏織也在推特證實自己確診。

日本疫情極為嚴峻，自1月12日起，單日確診人數就保持在1萬人以上，25日後更是直衝到6萬人以上，到今天10萬4471人更是破紀錄，過去7天平均單日8萬人染疫。