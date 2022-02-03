說起虎式戰機，多數人想到的應該是諾斯洛普公司(Northrop)的F-5E「老虎2式」(Tiger II)戰機。它在全球的總產量達到1200架，是1970年代開發中國家的主力戰機，也包括中華民國空軍，時至今日也擔任部隊訓練。來談談這型老而彌堅的老虎戰機。

諾斯洛普的F-5戰機始於1954年的全球考察，當時諾斯羅普團隊前往歐洲和亞洲考察各國的防禦需求，他們認為未來的美蘇爭端會爆發在兩大集團中間的開發中國家，這些地方的跑道較為簡陋，後勤資源有限，因此戰機起飛距離不能太長，維護要簡單容易。與此同時，通用電機(General Electric)研發出小體積而大推力的J85 渦輪噴射發動機，諾斯洛普就以J85為重點，設計出N-156戰機方案，並提交給美國空軍參考。

T-38與F-5都源自諾斯洛普N-156構型而來。(圖/Northrop)

然而，美國空軍認為自己並不需要輕型戰鬥機，反倒是需要新式噴射教練機來取代洛克希德T-33，諾斯洛普立即改弦易轍，將N-156機體設計成雙座教練機型式，並且在1956年6月贏得美國空軍教練機的競標案，這就是T-38 鷹爪式(Talon)。至今，T-38仍是美國空軍的教練機，服役時間超過60年。

美國空軍採購T-38達到1200架左右，為諾斯洛普研發F-5賺來第一桶金，他們繼續推進T-38的戰機版本，深信絕對有輕型戰機的市場。不出所料，進入1960年，美國的開發中國家盟國們不斷提出新型戰機的要求，與諾斯洛普公司在1954年的考察報告簡直如出一轍，於是1962年4 月25日，美國國防部指定該公司的N-156戰機，成為軍事援助計劃 (MAP)的戰機，8月9日，N-156戰機被賦與F-5A「自由鬥士」(Freedom Fighter)的正式名稱。

F-5A可視為單座武裝版的T-38，但是沒有配備火控雷達，所以對空作戰能力很有限，只能使用機砲，或是追熱式飛彈。它另可攜帶火箭筴艙與小尺寸炸彈，可以對地攻擊。另有雙座型的F-5B，擔任訓練之用，但是沒有機砲。F-5A於1960年代初服役，在冷戰期間，美國的盟友購買了800多架，其中也包括中華民國空軍。

雖然美國空軍沒有採購F-5A，但是鑑於越戰的複雜情勢，戰機損耗率極高，美國空軍把眼光看到生產速度很快的F-5A身上。1965年10月，美國空軍徵用了12架F-5A進行修改，在機身左側安裝空中加油管，腹部安裝裝甲板，在機翼下方安裝了可拋棄的掛架。原本導引機砲的光學瞄準具，改成對地攻擊專用的落點的先期瞄具取代，主要擔任對地密接攻擊。這批戰機重新命名為 F-5C，外號「小老虎」(Skoshi Tiger)。

越戰期間，美國空軍改裝一批F-5A做為密接對地戰機之用，稱為F-5C。(圖/美國空軍)

1965~1966年間，這批F-5C在越南戰場表現超出預期，儘管攜彈能力不如F-4幽靈2式戰機與 F-105雷長式戰鬥轟炸機，但是它速度快、靈活敏捷，非常適合躲避地面火力。

F-5C的實戰經驗證明它的潛力還未見底，只是沒有空射雷達難以空戰是個明顯缺點，於是諾斯洛普公司繼續推動改良，此時通用電機也推出J85引擎的新改良型「J85-GE-21 」，推力比舊款的J85-GE-13要高出1/3，因此換裝新引擎的F-5A-21可以有更多空間安裝航電與燃油。同時，國際上也有新式輕型制空戰機的需求，1970 年11月20日，諾斯洛普的F-5A-21被宣佈為 IFA（國際戰鬥機）的獲勝者， 到了1971 年 1 月，它被賦予新編號F-5E，以及新名字「老虎2式」(Tiger II)。

F-5E從1972年生產到1983年，剛好趕上電子裝備的「第三波革命」，因此前後期的F-5E在航電設備上性能差異很大，早期F-5E的AN/APG-153雷達性能很有限，搜索範圍僅20公里，但是到了生產後期，己換裝AN/APQ-159都卜勒多功能雷達，探測距離增進至40公里，並可導引小牛飛彈。再加裝AN/ALR-46 RWR雷達預警器、熱焰彈散布器。

雖然使用F-5E的國家很多，但是空戰紀錄只出現在衣索比亞與伊朗。1977年索馬利亞向衣索比亞的歐加登地區發動侵略，史稱「歐加登」戰爭(Ogaden War)。在為其1個月的戰爭期間，卡拉馬拉基地(Karamara)僅有的8架F-5E創造了奇蹟，擊落了8架索馬利亞的各型戰機，其中6架MiG-21，2架MiG-17，衣索比亞僅因地面砲火損失1架F-5E。

至於伊朗，兩伊戰期期間，伊朗的F-5E也擊落過伊拉克的Su-22、MiG-21、MiG-25的紀錄，可惜詳情不明。

進入21世紀後，F-5E也走向生涯尾聲，許多國家選擇逐步汰除，但是也有許多國家決定持續為其升級，包括巴西、泰國，甚至是美國海軍，都有持續升級的計畫。