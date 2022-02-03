娜塔莉貝葉（左）與琳娜庫德里戲裡戲外皆情同母女。（海鵬提供）

法國青春女星琳娜庫德里最近在新作《最後一件晚禮服的秘密》飾演貧民區女孩小玉，有天在地鐵扒竊到迪奧裁縫師的包包，竟意外飛上枝頭變鳳凰，堂皇進入迪奧總部任職，奇妙際遇被時尚雜誌《跑道》形容為「迪奧的灰姑娘傳奇」。

該片是法國女導演希薇雅歐艾永的第二部電影，獲得巴黎迪奧鼎力支持拍攝，劇情描述一名迪奧高級訂製服的首席裁縫師，和她旗下實習生小玉的接班故事。有趣的是，該片標榜「學一門手藝千金難求」，琳娜庫德里也因為親赴迪奧實習，意外學會了針繡，令她喜出望外。

星運超旺的琳娜庫德里，近年以坎城競賽片《法蘭西特派週報》與《仰望星空的少年》等片揚名全球。她還在學校念書時，就曾因電影《祝福》提名凱薩獎影后，並勇奪威尼斯影展「地平線」最佳女主角而一鳴驚人。2019年更以《女孩要革命》勇奪凱薩獎最佳潛力女星大獎，從此更獲矚目。

琳娜庫德里不僅運氣好到受邀演出美國大導演韋斯安德森的《法蘭西特派週報》，就連自己去試鏡《最後一件晚禮服的秘密》，導演希薇雅歐艾永只看到履歷上的「出生地」就決定要用她，原來兩人竟然同鄉，都成長於法國中北部城市，除有聊不完的話題，加上土親人親，拍起戲來無比順暢。電影明日在台上映。