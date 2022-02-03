香港《星島日報》披露，中國社會科學院副院長王靈桂將於春節後，正式出任大陸國務院港澳辦副主任一職。大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，王靈桂熟悉國際政治，有助大陸中央駕馭香港複雜多變的形勢。

報導指出，現年55歲的王靈桂曾任中國社科院信息情報院院長，研究領域包括全球戰略、反恐、新疆問題、港澳問題。二○一○年年底，他調入中國社科院，先後擔任當代中國研究所副所長、亞太與全球戰略研究院黨委書記兼副院長、信息情報研究院院長。信息情報研究院的主要職責是收集、編輯和報送經濟社會綜合研究，以及國內外重要思想理論觀點、重要戰略要情和動向、重大事件與熱點問題。

報導引述來自北京社科學界的人士透露，王靈桂春節前夕已獲任命新職，預料春節後正式走馬上任。

劉兆佳表示，認識王靈桂多年，「知道他是一名國際政治學者」。他分析，過去香港的形勢比較平靜，但近年以美國為首的西方勢力加大干預力度，利用香港危害國家安全，甚至試圖製造動亂，將香港變成顛覆基地，外部勢力的威脅將有增無減，如果有熟悉國際政治的學者加入港澳辦，有助中央駕馭香港複雜多變的形勢。