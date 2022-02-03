演員群現身影廳給觀眾驚喜也催出好票房。（華映提供）

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由《華燈初上》金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合周興哲及李沐、宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。電影上映後，杜政哲率領著演員群前往戲院進行影廳活動，而一直進行自主健康監測的周興哲和李沐確定加入宣傳大隊行列，果然再吸引一波人氣，讓票房衝出佳績。

《我吃了那男孩一整年的早餐》劇組勤跑映後座談會，讓電影票房持續，全台累積近1400萬的票房成績。而原本計畫上映第一天便要一同現身戲院進行映前映後活動的周興哲和李沐，因為和確診者有共同足跡，例為自主健康監測者，需減少出入公眾場合，無法現身戲院。經過14天的自主監測後，周興哲與李沐今天加入宣傳大隊，今天從西門町開始起跑，與宋柏緯和大鶴合體，果然又再吸一波人氣高潮。

今天一共在西門町進行11場的影廳活動，已經連跑六天影廳活動的宋柏緯和大鶴笑說終於可以鬆口氣，今天都交給周興哲和李沐來回答粉絲提問。李沐表示在電影一上映的時期無法出席影廳活動，讓她有小難過，周興哲則是很振奮的說：「我們都OK了喔！期待可以和很多影迷們見面。」

其中最特別的一場是在電影演出的何思靜和張俐晴一起包場請親朋好友看電影，而她們在不知情的狀況下，周興哲與李沐等人突擊現場，驚喜現身包場，讓她們兩個尖叫連連，全場同樂，何思靜也和葛丞跳了一場在電影中的熱舞，讓全場歡聲雷動，大鶴笑說：「我們好像高中校園成果發表會。」因為西門町徒步區多，周興哲等人為了趕場不怕被圍觀，直接行走穿梭在西門開町街頭，所到之處都引起民眾尖叫， 展現出他的超高人氣。