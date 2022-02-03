無論針對目前迫在眉睫的俄羅斯入侵烏克蘭，或是未來可能發生的中國大陸攻打台灣，大規模經濟制裁都是美國與其他西方國家最有意願動用的反擊手段。但「半島電視台」（Al Jazeera）2日指出，美國近年對伊朗進行大規模制裁，雖然讓該國經濟一度陷入衰退，但2021年便已恢復小幅成長。

「半島電視台」表示，藉由觀察遭美國大規模經濟制裁的伊朗，可以評估該手段的效果與限制。根據華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）統計，在前總統川普（Donald Trump）對伊朗核子計畫的「最大壓力」政策下，美國政府不僅實施了超過960項經濟制裁，更將其踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），防制洗錢金融行動小組（FATF）也把該國列入黑名單，讓伊朗成為全球金融體系中的孤島。

這些制裁讓伊朗經濟受到嚴重影響，年通膨率達42%，本國貨幣里亞爾（rial）3年內貶值超過50%，石油出口量自2017年的每天250萬桶，降至2020年的每天不到40萬桶，經濟連續2年陷入衰退。

不過伊朗經濟並未崩潰，在2021年部分跨國貿易鬆綁、全球新冠肺炎（COVID-19）防疫限制相對放寬、石油價格大幅反彈且出口量小幅提升之下，伊朗經濟又重新獲得2.4%的增長，並預期今年的上升幅度能來到3.1%。伊朗新總統萊希（Ebrahim Raisi）更誇下海口，想靠增加與鄰國和中國大陸、俄羅斯的貿易關係，以及自給自足等手段，將經濟成長率提升至8%之譜。

不過諮詢公司「Eurasian Nexus Partners」指出，伊朗的經濟成長將受到嚴重限制，因為各類與金融活動相關的制裁，讓該國進行國際貿易的成本大幅提高，故認為伊朗或許有能力維持小幅度的經濟成長，但「無法達到繁榮」。