澳洲礦業大亨佛瑞斯特（Andrew Forrest）指控臉書（Facebook）未能預防失實的加密貨幣廣告出現，而臉書從中獲利；佛瑞斯特遂向澳洲法院針對臉書提出刑事告訴。

據澳洲人報（The Australian）今天頭版頭條刊登報導，佛瑞斯特指控臉書多次讓用戶曝露於加密貨幣詐騙廣告；而且相關騙案的手法，均涉及挪用佛瑞斯特的肖像和名字，讓受害人以為有關加密貨幣投資宣傳是受到名人背書。

報導指出，雖然佛瑞斯特已提出的申告，但在法院正式展開審訊之前，還需要先獲得西澳州（Western Australia）檢察廳（Attorney-General’s Department）同意起訴。目前西澳州裁判庭（The West Australian Magistrates Court）預訂將於今年3月底針對該案召開首次聆訊。

報導提到，加密貨幣詐騙案在臉書出現，可能是從2019年3月開始。除了全球四大鐵礦鉅子之一的FMG集團（Fortescue Metals Group）董事長佛瑞斯特之外，其他於有關詐騙案中遭挪用肖像和名字的知名人士，還包括澳洲男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、十號電視台（Ten）新聞節目主持人艾里（Waleed Aly）、七號電視（Seven）台新聞節目主持人科希（David Koch）等。

報導又提到，佛瑞斯特在美國加州（California）已就另一案件針對臉書提出起訴；他指控臉書「幫助和教唆」（aiding and abetting）他人詐騙；他指臉書並未管控預防該社交平台被利用成為犯罪工具，他又指臉書是明知自己是藉著那些非法廣告的存在而獲利。

佛瑞斯特於加州提告臉書的案件中，當地法院在審訊期間獲得一份文件，內容提到在相關騙案中，有澳洲受害者當初以為有關加密貨幣獲得佛瑞斯特替背書，於是才投資上當，損失高達67萬美元（約新台幣1865萬元）；佛瑞斯特並不確定相關騙案的受害人數，但估計涉及金額高達數以百萬美元計。

報導還指出，在佛瑞斯特於澳洲提告的案件中，假如臉書被判罪名成立的話，臉書將會被判罰款以及改變其廣告獲利的模式。

佛瑞斯特表示，他是要替澳洲人向臉書提告；他指騙案的受害人損失金錢，但臉書卻因為受害人看見那些詐騙廣告而獲利。

佛瑞斯特解釋，由於相關騙案的加害人大多數是在海外，不易緝捕；故此最有效保護澳洲人的辦法，就是藉著刑事提告以嚇阻臉書，讓臉書不敢任由自己成為犯罪工具。

臉書的母公司Meta Platforms一名不具名發言人向澳洲人報表示，該公司不希望臉書上出現詐騙或誤導性廣告；她又指那些詐騙廣告是違反臉書的政策，對「我們的社群」沒有好處。

佛瑞斯特呼籲，每一個澳洲人都不要相信臉書上出現的投資廣告。

據澳洲廣播公司（ABC）今天報導，佛瑞斯特指控臉書的罪名包括「刑事過失」（criminally reckless）。

據雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）網站今天報導，佛瑞斯特相信他這次在澳洲提出告訴，是臉書在全球首次遭於刑事提告的案件。

據ABC去年12月8日報導，澳洲聯邦警察（AFP）發現，加密貨幣騙案數量和規模在疫情期間暴增；警方估計，多名受害人於2021年合共損失超過澳幣1億元（約新台幣19億8300萬元）。（編輯：高照芬）1110203