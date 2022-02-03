外送員多了「傳話」服務？1名外送員曝光1張訂單備註欄，上頭寫著「麻煩店家出單貼在袋子上，給我的『彥彥老公』」，內容還說餐點讓老公墊墊胃，「晚上我要吃火鍋，第2天沒有吃了，快爆躁（爆炸）了」，網友們就紛紛想說「火鍋」應該是求歡暗號，要老公吃飽快回家「運動」，掀起不少有趣討論。

該外送員在臉書「爆廢公社二館」發表1張外送訂單，該訂單備註欄寫著「麻煩店家出單貼在袋子上，給我的『彥彥老公』」，該顧客在備註欄寫下交代丈夫的事項，包含要回傳孩子的體溫給學校，並要丈夫用餐點墊墊胃，「晚上我要吃火鍋，第2天沒有吃了，快爆躁（爆炸）了」。

外送員曝光1張女顧客的訂單備註欄，上頭寫著「麻煩店家出單貼在袋子上，給我的『彥彥老公』」，內容還說餐點讓老公墊墊胃，「晚上我要吃火鍋」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該外送員PO文表示，「點個外送毛一堆備註寫那麼多幹嘛！」他說看到文字真的快吐了，還說什麼火鍋這麼厲害，沒吃2天就會「爆躁（爆炸）」，最後猜想火鍋的背後意思是「邀約交歡」，引起網友討論，留言笑說「壞壞的火鍋嗎」、「所以是叫他老公吃飽快回家運動」、「火鍋是暗號吧」。

其他網友留言「真的很無言，自己不會傳賴嘛」、「全社團都知道她沒吃火鍋快暴躁了」、「我如果是彥彥老公，我收到之後會覺得有點丟臉」、「台灣真的是完美詮釋服務業的國家」、「結果紙濕掉模糊不清」、「就她最甜蜜，還要店家貼紙條，是不會傳LINE嗎」、「現在炒飯不流行，改火鍋了嗎」。