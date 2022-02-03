指揮中心公布今天(3日)大年初三本土新增22名病例，分別為高雄15例與桃園7例，疫情相當嚴峻。而自新北到高雄遊玩的國中生父子檔，其母在昨天也確診，高雄市長陳其邁今天記者會上表示，一家三口感染源仍不明。對此醫師沈政男推測，應該是父親在防疫旅館中染疫。

沈政男指出，今天新增22例中，最要注意的就是桃園一家四口這個案例，感染源為自陸返台過年的父親，在旅館隔離期滿返家後陰轉陽確診，妻子與兒女也染疫，這樣的狀況最可能就是在防疫旅館中被感染，之後傳染給家人。沈政男表示，由上述桃園一家案例推測，高雄國中生一家三口的家庭群聚，應該也是類似的劇本。

沈政男說，今天全市高雄、桃園案例，雙北已經數天沒有新增，代表點狀不明感染源已獲得控制，證明了Omicron在現今防疫強度下，其實不容易跨越縣市。他表示，幼兒園疫情多，不是因為沒打疫苗，而是幼兒本來就不容易做好防疫，又必須與大人親密接觸所致。

國中生父子檔足跡廣泛，陸續在高雄確診發病，其中父親(案18942)還被查出未施打疫苗，且在自主管理期間違規外出，帶孩子到處吃喝遊玩，遭衛生局開罰1萬5000元，母親更在昨天也確診，一家三口全部中鏢，但至今感染源仍不明。