美國新興饒舌歌手TDott Woo（原名Tajay Dobson），日前才和唱片公司簽約，演藝事業準備起步，未料簽完約後數小時，他就在布魯克林的家門前遭槍手瘋狂射殺，導致頭部和左膝中槍，送院搶救後不治身亡，得年22歲。

據外媒報導，TDott Woo的奶奶哀慟表示，孫子那天接到一通電話後便匆忙出門，沒想到不久後，她就聽到門外有4聲槍響，當時她還覺得槍聲太大，擔心家裡附近出事，未料一出門查看，就看到孫子倒在血泊中，且孫子的頭部還中了一槍，儘管她已趕快報警並將孫子送醫，但TDott Woo仍不治身亡。

而其實在TDott Woo過世前幾個小時，他新簽約的唱片公司「Million Dollar Music 」才在IG發布官方聲明，表示已簽下TDott Woo，還大讚他是新興之星，未料幾小時後就發生憾事，而公司也在2日晚間發文悼念TDott Woo「「很榮幸能在最後一刻成為你的朋友，你將永遠存在我們的記憶中。」

另據當地警方初步調查，槍手當時是坐在一輛深色SUV車內對TDott Woo瘋狂掃射，目前還不明槍手的犯案動，但正在全力追捕嫌犯中。