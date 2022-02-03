桃園市今日新增7例本土確診，其中案19075的40多歲男性與案19054為10多歲女童，因同住家人確診被匡列，昨日雙雙採檢確診，疫調發現2人一月底曾有新竹足跡，去過麻將館、自助洗衣店及補習班。

新竹縣政府表示，中央今(3日)公布桃園市確診者中有兩案於新竹縣有公共場所活動史。案19075為40多歲男性，因同住家人確診被匡列，於2/2採檢也確診，他曾於1/29下午1時至4時30分、1/30下午1時至5時，至新竹縣湖口鄉健康麻將快樂打麻將會館，1/31上午10時至11時至湖口鄉藍天洗衣生活館。

案19054為10多歲女性，是案19075的同住家人，新竹縣足跡為1/28上午8時至下午6時30分至新豐鄉忠孝路戈果美語忠孝分部安親班。

新竹縣衛生局於今日下午獲報後立即通知環保局進行環境消毒，目前正進行環境風險評估、疫調、匡列接觸者中，後續將安排接觸者PCR採檢。