李永成（右二）之前在泰興國小擔任文化指導員，與族裡耆老共同教授各項傳統技藝，他向學生解說魚筌的編法。（黃子明攝）

李永成（左）之前在泰興國小擔任文化指導員，他精通泰雅族語及傳統技藝，學校操場出現一條青竹絲，他立即抓住並放生。（黃子明攝）

李永成（左）之前在泰興國小擔任文化指導員，他精通泰雅族語及傳統技藝，學校操場出現一條青竹絲，他立即抓住並放生。（黃子明攝）

李永成（左）現任象鼻國小族語老師，自行設計教案，將教室延伸到部落山川，帶領學生到山林認識各種動、植物。（黃子明攝）

李永成（右）現任象鼻國小族語老師，自行設計教案，將教室延伸到部落山川，帶領學生到部落與族人互動，藉由接觸日常生活事物學習族語。（黃子明攝）

李永成（左）現任象鼻國小族語老師，自行設計教案，讓學生從小文化扎根。（黃子明攝）

李永成（左）現任象鼻國小族語老師，自行設計教案，讓學生從小文化扎根。（黃子明攝）

李永成（左）現任象鼻國小族語老師，自行設計教案，將教室延伸到部落山川，帶領學生到部落與族人互動，藉由接觸日常生活事物學習族語。（黃子明攝）

李永成（右二）現任象鼻國小族語老師，自行設計教案，將教室延伸到部落山川，帶領學生到部落與族人互動，藉由接觸日常生活事物學習族語。（黃子明攝）

李永成（右）從小跟著祖父學習田野知識及傳統技藝，因泰雅族男女分工，他比較不熟悉編織，象鼻國小年輕老師教授編織，他也趁機觀摩。（黃子明攝）

李永成（左）之前在泰興國小擔任文化指導員，與族裡耆老共同教授各項傳統技藝，他帶領校長、老師及學生涉入溪流，解說如何設置魚筌。（泰興國小提供）

用鏡頭看台灣》活力鮮師的行動教室系列三 李永成。（浮生繪影fun映室提供）

許多人對老師的角色，可能仍停留在傳道、授業、解惑的傳統想像裡，隨著社會價值多元化及教育體系變革，國中小基層老師正以新的風貌顛覆我們的印象，他們步出校園，走上街頭，身分忽而老師，忽而學生，教室不限特定時空，引領學生踏入山林部落學習祖先智慧。

三位基層國中小老師正以非典型做法，超越既有框架，示範如何成為現代鮮師。

李永成—走進部落山川 帶孩子學族語，教授傳統知識技藝

因為紋面的奶奶過世，竟因此讓世居苗栗泰安鄉的泰雅族人李永成走上復振族群文化之路。

現任苗栗象鼻國小族語教師的李永成，從小跟隨祖父到山林河川狩獵，學習各項田野知識，和祖父（泰雅語Yutas）、祖母（Yaki）長期互動，讓他不論族語、動植物、傳統狩獵技巧或工具製作都非常熟悉，但因山上生活習慣與經濟型態改變，許多族人離開部落就學、工作，加上政策與法令諸多限制，泰雅傳統文化傳承也出現斷裂危機。

11年前李永成紋面的奶奶過世，在加拿大從事餐飲的哥哥返台奔喪，有感於傳統文化式微，於是催生「司馬限文化關懷協會」；司馬限部落泰雅語稱為Maibagah（意為火炭之地），泰雅語「Sibgah」為火炭，因早年日本人在此設立木炭窯，專供日本駐所禦寒用炭火材料得名，而李永成叔公李勝文曾掌理由三大家族組合的部落事務。

因為這層淵源，李永成積極推動部落文化復振，民國98年取得高級族語認證，56年次的他，經歷過禁說族語及文化歧視的階段，感受特別深，所以決心透過教育體系，讓族語及傳統文化從小扎根。

他根據固定教材，自行設計教案，將教室延伸到部落山川，讓學童從日常生活事物學會應用表達，也帶學生到山林認識各種動、植物，依據族人使用習慣，區分為食用、建築、祭儀等用途，解說其特性或傳統上的意義，讓學童經由實際接觸，甚至品嘗，達到學習目的。

在國小二三年級，李永成就常跟著祖父學習田野知識，國小四年級已會自製魚叉捕魚，夏天是射魚季節，冬天則多設陷阱，這是祖先從自然習得的智慧，他之前在實施泰雅族實驗教育的泰興國小擔任文化指導員，與學校老師合作設計課程，搭配族裡的耆老傳授魚筌、毒魚藤、編織、口簧琴等，甚至瞭望台與獵寮的搭建，除因傳統男女分工，他比較不熟悉編織，其餘都難不倒他，李永成親自帶著小朋友涉入溪流，教授如何安置魚筌，依不同魚類生活習性，採不同陷阱設置方式，帶著他們挖石鋪設獵寮基礎和獵徑，校長盧曉玲也跟著上山下水，協力傳承泰雅文化。

這學期轉任泰雅北勢群民族多語文教學的象鼻國小擔任族語教師，出身教育世家的校長葉文杰非常重視多語文教學，認為語文是一種競爭能力，除了李永成專精的泰雅族澤敖利語系，李校長認為附近鄉鎮族群的閩客語，也應適度加入族語課程，讓孩子將來也能運用溝通。

原住民族文化傳承面臨最大困難為師資，以及脫離現實生活，在有限資源考慮下，李永成認為應有所選擇，把最精髓部分、具有實用性技藝傳承給下一代，這也是他最想做的事。