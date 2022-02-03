根據《紐約郵報》（New York Post）昨日(2)報導，前加州小姐普瑞琴(Carrie Prejean Boller)日前在個人Instagram發布一系列影片藐視加州口罩禁令，她看到沒戴口罩的人就主動遞了100多塊台幣送給他們，並跟他們說：「你是對的。」

影片中可以看到，普瑞琴走在賣場裡看到兩位沒戴口罩的奶奶便向前給了他們100多塊台幣，她說：「你們比這家店大部分的人都還有勇氣」說完給了他們一個溫暖的擁抱。貼文更註記：「給力抗暴政的人們5塊美金。」而第二支影片她稱自己遇到最了不起的女性，同樣反對戴口罩是一件侵犯自身權利和公民自由的不當政策。普瑞琴開心寫下：「勇氣真的會傳染，這是我一天中最棒的時刻！」甚至於貼文中標記#freedomchallenge(挑戰自由)呼籲大家不必免強接受束縛，她認為戴口罩根本不符合人性。

日前，還發了一支限時動態對同樣沒戴口罩的女孩以人權鬥士精神形容：「妳是下一位羅莎帕克斯（Rosa Parks），是下一位馬丁路德（Martin Luther）。這對妳來說非常重要！」更進一步鼓勵這位女孩，「明天當妳上學不戴口罩的時候，你會緊張、心跳加速，但我想讓妳知道妳正在做對的事，絕對不要有所質疑。」

普瑞琴個人社群平台上充斥著各式各樣關於抗議口罩禁令的貼文，鼓勵青少年帶頭抵抗戴口罩無視他們的師長。包括採訪一些年輕人對於口罩的想法，其中一位受訪者抱怨說：「戴口罩的時候根本沒辦法呼吸，而且老師又不斷撈叨真煩！」

普瑞琴曾於2009年獲得美國加州小姐(Miss California)的頭銜，曾是美國前總統川普(Donald Trump)的支持者，直言不諱的個性讓她受到不少爭議。曾於2009年參加美國小姐(Miss USA)選拔比賽談論自己反對同性婚姻，從小父母離異造成她極大的心理陰影，更曾在自傳公開表示父母非常自私，因為離婚造成關係變得疏遠，稱那是一場非常痛苦難受的離婚過程，因父母兩人都被指控為同性戀。