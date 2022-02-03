春節連假出遊趴趴走，查詢資訊、拍照打卡，出門時間越久，就怕手機電量不給力，有外媒點出2大NG使用行為，會造成手機電池損耗，影響手機電池的壽命，其中1項在開車時最容易發生。

外媒appleinsider指出，若在熾熱陽光下，將螢幕朝上、使用手機、或是充電，都容易讓手機溫度升高，「過高的溫度絕對是電池的敵人之一」，而不少駕駛會將手機架在通風口或儀表板附近開啟導航，但這種作法也會讓手機溫度升高，導致電池壽命縮短。

另外一個造成電池短命的行為，就是「把電池用盡再充電」，appleinsider強調，對現今手機電池來說，傳統放電的保養方式已不適用。如果用戶將iPhone電池耗盡至0％再充電，將對電池帶來極大的損害，並降低其使用壽命。

appleinsider表示，手機溫度過高或過低，皆會造成電池消耗加快，留意使用環境、避免加快電池損耗，建議用戶可定時地替iPhone充電，讓手機電池健康度能保持在最佳狀況。