台南永康區一處公寓4樓發生火警，13分鐘撲滅火勢，消防人員進入燒毀的屋內救災。（台南消防局提供）

台南永康區一處公寓4樓發生火警。（台南消防局提供）

台南市永康區忠孝路76巷內一棟5樓公寓今（3日）晚上6點半傳出火警，台南消防局出動23名消防員、13輛消防車前往灌救，在4樓發現一名52歲死者，死者獨居，現場留有一封遺書，起火原因調查中。

消防局於18點31分獲報忠孝路76巷53號公寓4樓公寓4樓冒煙，立即出動復興、大灣、後甲、大橋車組，民眾轉述有1人住在4樓沒看到逃出來。

消防人員於18點40分回報4樓大門深鎖，已破壞門進入搶救及搜索，18點47分撲滅火勢，消防人車抵達現場，有民眾表示住在四樓獨居陳姓男子未見其逃出屋外。

消防人員馬上上樓搜索救人，最後在4樓浴室內發現陳男，但已無生命跡象，火勢在13分鐘後被撲滅，並且在4樓浴室發現一民眾男性52歲死亡，現場留有遺書，該戶未裝住警器，正確起火原因還在調查中。

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