香港女神「阿嬌」鍾欣潼前夫賴弘國有「醫界王陽明」封號，在結束和「華航林依晨」Ivy（趙筱葳）、阿嬌兩段婚姻後，異性緣超好的他很快又有新對象Alice，還曾在家庭聚會帶她一起出席，但很保護女方不讓她露臉；近日Alice在IG上傳求婚戒照並點頭答應，才32歲的賴弘國將要三度結婚，也讓網友相當驚訝。

賴弘國有過兩段婚姻卻不影響他的魅力，據悉，他在去年替爸爸慶生的聚會中，曬出的大合照中，除了他和爸媽外，還有一名用貼圖把臉遮住的長髮正妹，疑似就是新女友Alice，但有別於以往高調戀愛，看得出來這次十分保護女方。

賴弘國曾在家庭聚會帶新女友Alice一起出席，但很保護女方不讓她露臉。(圖/ 摘自賴弘國IG)

據悉，賴弘國穩定交往中的女友Alice，曾是阿聯酋航空的空服員，但已轉換跑道返台當上班族，日前Alice在IG曬出一個Catier方盒子，雀躍地表示「wowwww! Yes I do，從沒想過堅持不婚不生的我也要邁向幸福的家庭生活了！30歲真奇妙～哇」；但據《ETtoday星光雲》報導，賴弘國未接電話跟回訊息，是否將要3度結婚仍待確認。

近日Alice在IG上傳求婚戒照並點頭答應，才32歲的賴弘國將要三度結婚，也讓網友相當驚訝。(圖/ 摘自IG)

不過，從賴弘國1日在IG曬出的同學會照片，能注意到他身邊有一名長髮女子，但被他巧妙地「卡」掉，網友一看態度意外一面倒稱讚，認為他很保護女友，不讓她受到太多輿論和關注很暖。