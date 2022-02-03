宮廟人員朝「路中火團」猛丟鞭炮 駭人沖天火焰炸出巨響（取自臉書「爆廢公社」）

放鞭炮成大型空汙現場！有民眾直擊1間宮廟的放鞭炮是竟是大批人員朝「路中火堆」不斷扔鞭炮，猛烈火焰與恐怖濃煙不斷增加、竄升，不時還能看見鞭炮的閃光，驚悚的現場讓網友看傻眼，留言罵「怎麼像火災現場」、「空汙就是這樣來的」。

臉書「爆廢公社」有網友分享1部影片，影片中是一處宮廟舉辦的祭祀儀式，當時正準備施放鞭炮，只見路中間有一整團沖天的火焰，大量濃煙並伴隨著竄天，周圍宮廟人員直接將整箱鞭炮往火團中扔去，火焰中出現鞭炮閃光，後續不斷有人將整串鞭炮、圓餅狀鞭炮往火焰仍，火勢持續熊熊燃燒。

有民眾直擊1間宮廟的放鞭炮是竟是大批人員朝「路中火堆」不斷扔鞭炮，猛烈火焰與恐怖濃煙不斷增加、竄升，不時還能看見鞭炮的閃光。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中可見宮廟人員只奮力地把大量鞭炮往火堆中扔去，絲毫不顧後方有其他民眾是否會被鞭炮波及，猛烈火勢與驚人濃煙也可能影響周圍住戶，影片曝光引發網友砲轟，上千則留言痛罵影片中的廟方。

網友留言「噪音污染，萬一住家著火，賠不完」、「怎麼弄一個像是火災現場的感覺」、「到底是製造熱鬧、還是製造危險」、「中南部空氣污染的主要來源」、「過年期間火災很多都是這麼來的」、「我覺得又吵又空污，放一點點還好，可是這有點太多了」、「笑了，原來空污就這樣造成」。