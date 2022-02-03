越南先前為了防範COVID-19疫情，要求各級學校陸續改以線上授課，而今在疫苗普遍施打後，過完這個農曆年，全越南逾75%的學生都得返校上課。

越南民智報（Dantri）報導，自2月7日開始，全越南共有1712萬名學生得返校上課，其中全越南63省市的高中生一律恢復上實體課；至於全國大專院校屆時上實體課的比率則約有91%。

越南教育培訓部統計，截至1月25日，越南全國共有近1568萬名學生已經返校上課，占全國學生數69.3%。

以個別省市來說，全越南目前有14個省市已經恢復上實體課，30個省市採線上教學與實體課並進，另有19省市則是線上上課。

越南人口總數約9800萬，根據越南衛生部統計，目前全國共計施打約1.8億劑次的疫苗，其中第一劑次占7908萬，第二劑次占7419萬，第三劑次與加強針占2839萬。

越南自2020年1月通報首宗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，迄今全國共有超過230萬人染疫、逾3萬8000人死亡，染疫死亡率約為1.7%。