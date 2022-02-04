老司機準備爆吃檳榔！網路上近日瘋傳1段影片，1名檳榔西施展現超有仙氣的氣質外表，精緻五官與白皙美腿讓老司機們嗨翻，留言稱與過往的好不一樣「好清純」、「我準備好吃到破嘴了」、「像是我初戀」；有網友神出該檳榔班疑似位在桃園中壢，不過影片中的女子已辭職沒做了。

有網友在臉書「爆廢公社二館」分享1部近日瘋傳的影片，影片是1名女子在檳榔攤內賣檳榔，她身穿一身白色長版襯衫露出白皙長腿，一頭秀髮與精緻五官相呼應，呈現優雅氣質，連她走出攤位遞給客人檳榔時，圓圓大眼睛和櫻桃小姐更是顏質爆表，影片曝光後網友紛紛喊有人知道這是哪間檳榔攤嗎？

網路上近日瘋傳1段影片，1名檳榔西施展現超有仙氣的氣質外表，精緻五官與白皙美腿讓老司機們嗨翻，留言稱與過往的好不一「像是我初戀」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友留言「好可愛」、「好清純」、「這個真的很可以」、「有點呆萌」、「不錯不錯，總算有些提升素質了」、「想買檳榔了」、「重現當年檳榔西施的風華」、「這個我可以」、「檳榔吃起來」、「沒吃變成想吃檳榔了」、「檳榔西施子瑜？」「卡一個卡一個，我準備好吃到破嘴了」

還有內行網友說該檳榔攤應該位在平鎮，該名女子疑似以不在檳榔攤工作了，也有網友分享疑似是女子本人的臉書帳號，還PO出多張女子全身照與合照。