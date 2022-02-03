中華台北代表團原定不派員出席北京冬奧開、閉幕典禮，但日前在深夜卻緊急宣布，因為近日多次接獲國際奧會要求，決定還是配合政策派員出席北京冬奧開閉幕典禮。對此，前立委林濁水直言，這樣的危機處能力，實在太令人擔心，「總統加油了」。

中華奧會指出，從上月29日開始，就接獲國際奧會聯繫，要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章第27.3條規定，履行參與奧運會的相關責任，包含參加相關典禮，甚至引用北韓去年拒絕參加東京奧運遭到停權2年為例。

中華奧會決定在兼顧防疫與團員健康的原則下，依國際奧會建議派員參加開閉式典禮。中華台北代表團本屆冬奧共有競速滑冰黃郁婷、雪橇林欣蓉、滑雪李玟儀與何秉叡4人參加。

對此，林濁水2日在臉書上表示，冬奥忽而宣布抵制，忽而宣布不抵制，這種慌亂的危機處理己經不只一次兩次了。太平島護不護漁；以及是否引渡陳同佳，也都是在幾天中一變再變，「這樣的危機處能力，實在太令人擔心，總統加油了」。

此外，體育署也重申，過往冬奧我國官員多不出席的前例，僅由中華奧會率團赴陸，呼籲國際奧會落實各國遵守奧林匹克憲章規範之要求，切勿有政治因素干擾打壓矮化我國地位，或不當稱我國之行為發生。同時，陸委會的聲明也和體育署一致。