俄羅斯原定3日起於愛爾蘭專屬經濟區（EEZ）展開軍演，愛爾蘭政府多次抗議無果後，竟是當地漁民集體進行「和平抗議」，才讓俄羅斯同意更改演習地點。美國智庫學者指出，這讓多次嚇阻中俄失敗的西方國家「蒙羞」，更證明民間組織在「灰色地帶」（Gray-zone）的力量，認為各國政府應加強與其合作。

俄羅斯原定3日至8日於愛爾蘭專屬經濟區進行軍演，該海域距離愛爾蘭約240公里，且由於演習包含艦載火砲等實彈射擊，愛爾蘭南部與西部魚產組織負責人墨菲（Patrick Murphy）表示，可能導致當地漁民損失上百萬噸的漁獲。

雖然愛爾蘭政府多次與俄羅斯交涉，但都無功而返，愛爾蘭外交部長兼國防部長柯伏尼（Simon Coveney）承認，此次演習「不受歡迎」，但該國無權阻止。不過當地漁民不願坐以待斃，儘管俄羅斯警告進入演習區域將出現「重大安全風險」，但墨菲仍宣布，大量漁民們將於演習時前往該海域捕魚，並要求俄軍「遵守海上避碰規則」。最後俄羅斯駐愛爾蘭大使斐拉多夫（Yuri Filatov）於1月29日宣布，該國海軍已決定將演習轉移至愛爾蘭專屬經濟區之外舉行。

華府智庫「美國企業研究所」（AEI）資深研究員布勞（Elisabeth Braw）投書軍事新聞網站「Defense One」表示，這不僅讓多次嚇阻俄羅斯失敗的西方國家丟臉，更證明在介於戰爭與和平之間的「灰色地帶」，民間組織將能有效發揮力量，協助目前無法在該領域與中國大陸及俄羅斯競爭的歐美政府。故布勞建議各國應與民間單位合作，以創造更強大的嚇阻力量。