威力彩8億頭獎今晚（3）仍未開出，已連續30槓，下次頭獎上看9.1億，此次大樂透頭獎1.3億也未開出，下次頭獎金上看1.8億元，而本期百萬大紅包3日開出22組，總中獎注數28注，其中有17組一注獨得、4組2注均分以及1組3注均分，還剩餘202組。

大樂透初二頭獎1億元昨晚未送出，今日（3）預估銷售3億元，頭獎上看1.3億元仍未開出，獎號分別為05、09、18、22、34、36、特別號11，實際獎號以台彩公布為準。

春節大紅包9個號碼分別為04、05、10、20、22、23、28、38、48，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

連29摃的威力彩，頭獎累積上看8億，今年至今還未開出頭獎得主，本日開出的獎號為第一區由小到大依序為11、13、19、22、27、28，第二區03，但今晚仍未開出頭獎。