在Omicron疫情壓力下，來自世界各地選手齊聚北京即將開展本屆冬季奧運賽事，將於4日正式開幕。雖然今年北京天氣過於乾燥，下雪量極少，但4日之後大陸華東與華中地區將印來今年最大規模的雨雪天氣，西北地方、華北西部亦有大範圍雨雪天氣。

據《中國天氣網》報導，今年春節大年初5（2月5日）至初7，大陸中、東部將出現虎年以來最大規模雨雪天氣過程。此次過程具有範圍廣、量級大、雨雪相態複雜、局地有凍雨的特點，影響將波及20餘省區市，屆時甘肅、陝西、寧夏、河南、湖北、湖南、安徽等地部分地區將有大到暴雪，西藏東南部局地大暴雪。

為此大陸氣象部門呼籲，由於此次雨雪天氣過程與春節返程高峰時間重疊，公眾在返程時需關注天氣變化，防範道路濕滑、積雪、結冰等不利影響。

北京冬季雪量不足，2022年冬奧期間以大量的人造雪來舖設競賽場地。圖為河北張家口高新區冰雪運動裝備產業的造雪機。（圖／新華社）

報導說，過去10天（1月24日至2月2日），大陸中東部出現了大範圍明顯雨雪天氣，降水量較常年同期明顯偏多，華北西南部、黃淮西部、江淮、江南北部、華南、西南地區及陝西、湖北等地降水較常年偏多1~3倍，局部4倍以上。受其影響，多地氣溫較常年同期偏低，特別是湖南、貴州、廣西北部和西藏等地偏低2~4℃。

除夕開始，南方多地遭遇雨雪天氣，明天雨雪短暫停歇。然而，新一輪雨雪天氣也在醞釀中，並且這次影響範圍更廣，將波及華中、華東部更多地區。

雖然今年北京天氣過於乾燥，下雪量極少，但4日之後大陸華東與華中地區將印來今年最大規模的雨雪天氣。（圖／中國氣象網）

中央氣象臺預計，2月5日至7日，西北地方、華北西部、黃淮西部和南部及其以南的大部地區將有一次大範圍雨雪天氣過程，雨雪分界線位於雲南北部、貴州南部、江南西部和北部一線。

具體來看，5日，新疆南疆西部山區、青藏高原中東部、甘肅、陝西、貴州北部、雲南北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，西藏東部、青海北部和東部、甘肅中南部、陝西中南部、雲南西北部等地部分地區有大到暴雪，西藏東南部局地大暴雪。

6日，降雪較強區域出現在湖北、河南南部、陝西南部、安徽西部等地，可能有中到大雪，7日雨雪天氣過程逐漸進入尾聲。