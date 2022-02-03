科技不斷進步，如今普通的產品開箱文已經較無吸引力，因此不少開箱文都會搭配正妹，吸引讀者目光。日前3C論壇《mobile01》開箱無線耳機，就請來一名正妹來當model，網友看完全歪樓，笑稱根本沒心思看耳機，注意力全都在model身上。

《mobile01》上月發出YAMAHA YH-L700A無線耳機評測文，並請來一名正妹當model，只見model身穿一字領上衣，再搭配水藍色的毛衣外套，雖然包得緊緊的，但仍舊藏不住雄偉的車頭燈。

不少網友看到後，紛紛留言：「明明是有線耳機 哪裡無線」、「好長的一條事業線，還跟我說是無線」、「介紹耳機居然沒有動態影片展示，這樣對嗎」、「這海溝好深，堪比馬里亞納海溝」、「不知道有沒有請MD測試跳動時耳機配戴的狀況，最好有慢動作攝影，我純粹是為了學術討論」、「耳機在哪，我只看到車頭燈」、「根本包不住啊」、「model太辣了」。

事實上這位model就是日前曾協助拍攝GoPro HERO10的小模「林皮」，當時她測試產品慢動作錄影功能，一段78秒慢動作影片讓不少人直接暈車，影片超過30萬人觀看，mobile01編輯也大讚林皮相當稱職，會依照產品屬性擺表情跟動作。

自從GoPro影片曝光後，林皮粉絲也翻倍，目前IG有5.7萬人追蹤，本人也不吝嗇時常分享辣照，展露自己姣好身材。