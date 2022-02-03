蔡英文總統「論文門」爭議持續延燒，旅美學者林環牆去年11月曾在臉書《獨立觀察》發文指出，倫敦大學下的三個圖書館全部都沒有持有蔡英文的紙本論文，倫敦大學要如何解釋為什麽三個圖書館都沒有蔡英文的論文入館紀錄與書目？而相關爭議也讓倫敦大學網站的一篇聲明，在近日掀起網友熱議。

倫敦大學網站，刊登一篇關於蔡英文總統論文爭議的聲明。(圖/翻攝自 倫敦大學網站)

倫敦大學網站一篇標題為「倫敦大學關於缺失論文的聲明」，在近日掀起討論，聲明內容提到，「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。

聲明並指出，「對於為了尋找此論文、副本，而對本校任何一位職員所提出的虛假指控，本校嚴正予以否認，所有倫敦大學處理論文相關詢問的職員，都是基於誠信的態度處理。」

而這篇刊登於倫敦大學網站的聲明，3日經轉貼至PTT論壇，有部分網友存疑表示「這份聲明為什麼找不到日期？」、「這聲明怎麼看不出日期 那有怎麼知道是最新聲明」、「等著看彭教授說文解字。不過也有網友表示「公佈在網路上都給下載了，還在那邊喊沒公佈，到底」、「這就是一刀斃命」、「人家只承認沒收納吧」。