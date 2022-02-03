根據《呷新聞》3日報導，LSE官網疑在農曆春節期間，一度悄悄將2019年10月8日為蔡英文背書所張貼的聲明下架。(翻攝自《呷新聞》)

總統蔡英文「論文門」爭議，旅美學者林環牆1月19日在臉書表示，已正式透過英國網站「WhatDoTheyKnow」發函給倫敦政經學院（LSE），要求撤下其官網在2019年10月8日為蔡英文背書所張貼的造假聲明。根據《呷新聞》2月3日報導，LSE疑似在農曆春節期間，一度悄悄將該聲明下架；但在2月3日晚間6點，該聲明又悄悄恢復上架。

資深媒體人彭文正3日在臉書貼文質疑表示，狐假「虎」威之人，在虎年開春被異次元刀無情切割啦。

根據《呷新聞》2月3日報導，蔡英文論文門醜聞案在農曆春節出現爆炸性新進展，美國北卡羅來納大學夏洛特分校經濟學副教授林環牆，發函要求倫敦政經學院「應立即明確地揭露蔡總統的全部學術造假，同時收回不誠實的未署名聲明」。林環牆日前也透露，除前美國波士頓《觀察家報》專欄作家理查森（Michael Richardson）將再針對論文門案上訴英國行政法庭，林環牆挑戰LSE的申訴也已進入英國「資訊特任官辦公室」（ICO）並正式立案。甚至許多各方人士，也各尋管道不停地對英國校方施加壓力。

《呷新聞》還指出，如今LSE似乎在東亞農曆春節期間悄悄有了動作。根據LSE官網上的紀錄顯示，該校疑似一度悄悄將〈倫敦政經學院關於蔡英文博士的聲明〉（LSE statement on PhD of Dr Tsai Ing-wen）的新聞稿下架，僅留下標題，其餘文字與圖片則遭刪除，時間也被改成了西元1年1月1日星期一（MON 01 JAN 0001）。但在台灣時間2月3日18時後，該聲明又悄悄恢復上架。