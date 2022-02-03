懷孕媳婦過年不好受！1名孕婦日前過年回婆家，不但被親戚瘋狂問問題，不少親戚還為了求個好運，要求摸她的孕肚再去買彩券，日前她在床上睡覺，睡夢中發現有人摸她，睜眼發現她的衣服釦子已被解開，大姑與大姑丈夫正摸著她肚子，她事後質問對方，對方還回「摸一下又不會死」。

該名孕婦在臉書「毒菇九賤討論區」發文表示，她目前懷孕7個月回婆家過年，免不了被親戚不斷問問題，不少親戚還會在買彩券跟刮刮樂前問她能不能摸肚子，比較熟的親戚她就會讓對方摸、反之則不會，日前她躺在房間睡覺，睡夢中感覺有人在摸肚子，對方手很冰冷，「我睜開眼睛看到大姑跟她老公把我前面孕婦裝的釦子解開，在摸我的肚子」。

1名孕婦日前在婆家床上睡覺，睡夢中發現有人摸她，睜眼發現她的衣服釦子被解開，大姑與大姑丈夫正摸她肚子。（翻攝自臉書「毒菇九賤討論區」）

該孕婦說，當下她氣得質問對方2人為什麼沒經過同意就摸肚子，大姑與丈夫就說想在買彩券前討個好運，因為看到她肚中的寶寶在動，才會解開釦子玩一下，最後還嗆她「摸一下又不會死」，讓她感到憤怒，她說先前吃飯時就已表明不想給對方摸肚子，沒想到這次是趁她睡覺時偷偷摸。

其他網友則說「想錢想瘋了嗎」、「憑什麼這樣亂摸他人身體，什麼怪迷信！報警告個性騷擾」、「一巴掌直接往臉上招呼過去，在等什麼」、「真的超不尊重妳，可以的話，我舉雙手雙腳贊成，妳給一巴掌」、「什麼奇葩行為啊！聞所未聞」、「都已經說過不要了，還偷偷來，真的噁心」。