根據英國《獨立報》（The Independent）報導，日前強烈冷氣風暴肆虐美國東岸，導致公路、鐵路、機場多處交通癱瘓。身處南亞的印度目前也正與一場極度嚴酷的寒流搏鬥，第二大城德里(Delhi)紛紛傳出街友受凍路邊沒了呼吸心跳，至今當地死亡人數累積至176名。

根據印度非營利組織整體發展中心(CHD)一項報告指出，截至1月份為止，印度德里至少176名無家可歸的街友在路上活活被凍死，印度北部和東部等地區未來幾天數字會持續攀升。

街友的身影散步城市每一個角落，公園、人行道、橋下等，不過印度政府對於庇護政策僅提供街友收容中心予以應對。德里當地總共296個街友收容中心，通常都是臨時設的居住地點，因此缺乏廁所、淋浴間以及基本的醫療設備。而庇護所加起來將近9,000多張床位，由於人數遠遠超乎負荷，況且收容中心的床位採先到先贏的規則，還是有大部分的人被迫只能待在外頭忍受強勁寒流。

「德里的街友人數大約十萬人，佔了當地總人口的1%。」官方統計德里約有46,724名街友露宿街頭，CHD成員指出很顯然這數字被低估許多。

CHD成員表示：「一年下來，冬季、夏季及雨季這三種天氣狀況最容易造成那些無家可歸的人離世。」更進一步說道，當局應當調查這三種氣候狀況對於街友的影響，未來幾年極端異常氣候只會越來越嚴重，他們不但要忍受寒風刺骨、高溫炙熱，市區嚴重的空氣污染也是迫在眉睫的問題。印度一月份的空氣品質一直高於正常值，而德里又是首當其衝。