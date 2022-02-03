被譽為最靈活胖子的70歲武打巨星洪金寶，2017年膝蓋動手術後，被醫生叮嚀需少動，因此多以輪椅或拐杖代步，近年來頻被拍到暴瘦、衰老模樣，還要人攙扶，健康狀況讓人擔心，近日適逢農曆春節，他也開心和孫子一起拜年，近況也跟著曝光。

洪金寶大兒子洪天明近日在抖音曬出一段視頻，寫下「爸爸和孩子跟大家拜年」，只見戴著草帽、穿著休閒的洪金寶，精神奕奕的和兩個寶貝孫子說出不少新年祝賀詞，中氣十足看上去狀態相當好，容光煥發看起來身體依舊硬朗。

洪金寶氣色看起來不錯。(圖／取自洪天明抖音)

而網友也驚艷兩個孫子長大不少，遺傳父母好基因，完全就是小帥哥，也期待他們長大後的發展，「還是氣場十足」、「大哥聲音真洪亮」、「大哥大健康長壽，幸福滿滿」，但也有不少人表示他瘦了不少，「變瘦好多」、「洪金寶？認不出了」、「這不是洪金寶」。

昔被封為「最靈活胖子」的洪金寶，現年事已高體力大不如前，2017年接受膝蓋手術後，常以輪椅或拐杖代步，近年也被拍到頭髮斑白、衰老模樣，兒媳婦周家蔚更曾淚訴，他拍完戲後，連想抱一下孫子都沒有力氣。

洪金寶昔暴瘦、拄拐杖代步。(圖／取自微博)

除此之外，他之前和譚詠麟聚會時，竟比過去暴瘦不少，身體狀況堪憂，不過周家蔚則幫公公澄清，並表示他最近積極控制身材，實行「168斷食法」，鏟了不少肉，並不是因為生病變瘦，希望大家別擔心。