大年初一就上演驚魂記！一名男子上桃園找親友拜年，隔天要回家時，卻忘記自己車停哪，找了2個小時仍找不到，找到崩潰求救，幸虧巡邏員警聽到他口中2個關鍵字，立刻幫他找到愛車。

根據《TVBS》報導，這名從中部來的男子，除夕夜北上桃園，找親友圍爐拜年，未料隔天初一要返家時，竟然忘記自己前一天車停在哪，開啟導航找了2個多小時仍沒找到，崩潰不已。

看到巡邏員警經過，男子立刻上前求救，讓員警哭笑不得，只好陪他一起找，原本打算調閱監視器逐一清查，但員警聽到男子透露記得附近有學校跟廟宇，馬上認出車子應該是停在西門停車場，隨後也立刻順利找到男子的車。

男子表示自己對地方實在不熟，因此為求保險，下車前還特地拍了停車格，卻把停車場招牌忘光光，只好開著導航每間停車場慢慢找，結果找了2個小時，手機都快用到沒電仍找不到，幸好遇到員警幫忙，才結束這場驚魂記。