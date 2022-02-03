虎航正妹空服員Rita（高鈺雯）有高顏值臉蛋和前凸後翹火辣身材，更被日媒盛讚是「千年一遇空姐」，知名度大幅提高外，IG也擁有超過50萬粉絲，就算升格幸福人妻還是魅力十足；春節期間Rita每天都曬美照拜年，初三更換上大紅旗袍，合身剪裁完美曲線全現形，尤其渾圓雙球快把衣服撐爆的畫面，讓人看了血脈噴張。

Rita在空服員工作之餘，樂於經營社群平台和網友互動，從除夕夜開始每天都PO出一張穿著喜氣洋洋的紅色穿搭美照，討喜又養眼；今（3）日Rita發文表示，「大年初三走春去」，畫面背景是在廟宇拜拜，但吸睛的是她穿了一件超合身大紅色旗袍，婀娜多姿的身形都被看光。

Rita穿上大紅色旗袍，展現超完美S曲線，胸前傲人雙球形狀超明顯，讓網友看了血脈噴張。(圖/ 摘自Rita IG)

穿上旗袍的Rita對著鏡頭淺笑放電，令人害羞的是，因為旗袍太過貼身，胸前清楚看到渾圓雙球形狀，視覺上就快要把衣服撐爆，非常性感；而旗袍下擺在短到接近大腿根部，驚喜的是還有開高衩，超誘人的小心機讓網友快受不了，紛紛臉紅紅表示，「穿旗袍也能辣成這樣」、「紅色太適合妳了」。

Rita畢業於東吳大學中文系，學生時期就屢屢登上《批踢踢實業坊》表特板，姣好外型讓不少網友猜測她可能進演藝圈發展，沒想到Rita夢想當空服員，最後也如願考上復興航空，之後轉到虎航，更在多位正妹空姐中，被譽為「最美虎妞」，之後又被日媒認證是「千年一遇空姐」。