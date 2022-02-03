據大陸外交部發布消息稱，中共國務委員兼外交部長王毅2月3日會見俄羅斯外長拉夫羅夫，為2年多來首次實現中共國家主席習近平與俄羅斯總統普丁線下會晤的「冬奧之約」進行政治準備。這場習普會將為後疫情時代的中俄關係謀篇佈局，這體現了兩國戰略合作的高水準，彰顯了兩國元首的高度互信和友誼。

王毅在會見拉夫羅夫時說，今天是中國大年初3，是走親戚、賀新春的日子，歡迎老朋友此時來訪。去年以來，在兩國元首擘畫引領下，中俄雙方隆重慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，「背靠背」戰略協作不斷走深走實，經貿合作曬出「最佳年度成績單」。雙方維護共同利益的信心更加堅定，推動互利合作的成果更為豐富，應對風險挑戰的舉措更加有效。當前中俄關係迎來新的發展機遇。中方願同俄方一道，以落實兩國元首共識為指引，堅定不移深化兩國世代友好和全面戰略協作，矢志不渝維護國際公平正義，更好造福兩國和世界人民。

王毅表示，推動「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟對接是兩國元首達成的重要共識，正積極推進並已取得早期收穫。中方願同俄方進一步加強互聯互通，積極推進能源上中下游全產業鏈合作。當前，因疫情造成的兩國務實合作的所有「堵點」已總體打通。雙方要凝聚抗疫共識，增進理解互信，強化措施對接，阻斷疫情跨境傳播，保障兩國正常人員和貿易往來，推動雙邊務實合作行穩致遠。

拉夫羅夫表示，非常高興在春節期間到中國探訪老朋友。兩國元首明天將舉行線下會晤，這對於進一步深化俄中關係、推動構建現代國際關係體系、促進全球可持續發展具有十分重要的意義。俄中開展高水準戰略協作和密切協調是雙方共識，不受國際政治局勢影響，有利於增強國際關係的穩定性和可預測性。北京冬奧會將於明天開幕，北京將成為首座「雙奧城」，世界將看到中國克服疫情蔓延影響舉辦精彩國際體育賽事的非凡能力。俄方讚賞中方為深化兩國合作作出的努力，願同中方加強歐亞經濟聯盟和「一帶一路」建設對接，擴大雙方共同利益。

雙方一致同意弘揚奧林匹克精神，共同抵制將體育政治化，支持北京冬奧會成功舉辦。雙方一致主張維護亞太地區和平穩定，反對任何製造陣營對立和集團對抗的企圖。雙方同意開展上海合作組織和集體安全條約組織協調配合，共同促進阿富汗和平、穩定。雙方同意深化在上合組織、金磚國家、中俄印、聯合國等框架內溝通合作，共同維護國際關係準則和地區與國際安全。