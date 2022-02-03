48歲蘇有朋當年和吳奇隆、陳志朋組成「小虎隊」出道，單飛後在娛樂圈闖出一片天，演出《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、《倚天屠龍記》等知名戲劇，近年則將工作重心移往大陸，近日他為北京冬奧獻唱主題曲，可鏡頭一帶到他，卻被網友發現他腫了一圈，差點認不出。

北京冬奧將於明（4日）開幕，主辦單位特地為此打造金曲〈一起向未來〉，邀來兩岸三地大咖獻唱，而蘇有朋也為北京冬奧開金嗓，可MV釋出後，不少人發現他看起來發福一些，臉明顯圓了一圈，甚至已看不出下顎線條，整個人身形似乎胖了一點，讓許多網友忍不住感嘆「整個變大叔了」、「還我當年的永琪」、「這誰」，甚至笑說「乖乖虎」已經變成「胖虎」，不過，也有人認為蘇有朋已經維持地算不錯，現在是另一種成熟的魅力。

網友認為蘇有朋腫一圈。（圖／翻攝自微博）

蘇有朋出道多年，鮮少傳緋聞，外界一直十分關心他的感情生活，去年端午節卻有網友爆料，蘇有朋早已和經紀人Amy秘婚10年，只是不希望女方受到騷擾，因此一直沒有公開，對此，蘇有朋工作室火速出面闢謠「假的，没隱婚。吃假瓜不如吃粽子。端午安康！」

北京冬奧會暖身歌曲〈一起向未來〉邀來105組藝人演唱，有四大天王的劉德華、張學友罕見同台飆歌，其中台灣藝人有陳意涵、歐陽娜娜、舒淇、蘇有朋、王大陸、蕭敬騰、吳克群、信、許茹芸、張鈞甯。