木頭男友進步了！1名女網友日前與男友到朋友家拜年，其中1名朋友突然包6600元給女友，她的男友看到後突然站起身說身上沒現金了，男友只好將錢包內的信用卡、身分證、健保卡通通裝進空紅包中，對她說「我把全身家當包給妳」，她最後感動地說這是今年最驚喜的紅包，笑說木頭男友這次100分。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前除夕夜晚上與男友到朋友家打麻將，當時現場其中1對情侶的男方拿出紅包給女友，而之後另1對情侶的女方說「哇你看傳說中的別人男友！」因此男方也包了6600元給她，最後大家開始看向原PO與元PO男友，原PO則傻眼稱不知過能還有男友包紅包給女友的習俗。

男友看到朋友都包紅包給女友，突然站起身說身上沒現金了，只好將錢包內的信用卡、身分證、健保卡通通裝進空紅包中，對自己女友說「我把全身家當包給妳」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，之後男友轉頭看她說「我剛剛在家包紅包，鈔票都花完了欸」，正當她覺得尷尬時，男友接著又說「我把全身家當包給妳，別搞丟我了」，男友打開錢包將裡頭的信用卡、身分證、健保卡等證件全部丟進空的紅包裡，其他1名友人笑說「欸我們破財，你們放閃這樣甘丟？」她笑說這個「木頭男友」表現100分，這是今年收到最驚喜的紅包。

其他網友留言「男友100分」、「很會欸，這招我會喜歡」、「他已經不在木頭範圍內了！很會」、「你男友好會 好可愛哈哈」、「求個墨鏡謝謝」、「臨場反應很好欸，超棒的」、「6600突然就不香了」、「可以嫁了，男友也太可愛」。