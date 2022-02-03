每兩月統一發票兌獎，總是會產生不少幸運兒，但也不少人想捶心肝。一名女網友日前分享雲端發票中獎通知，明明發票中了特別獎一千萬元，卻因為支付方式與一千萬擦身而過，讓她的跑車夢碎，直呼「我的瑪莎拉蒂飛了」。

女網友發文哀嘆，自己發票中了特別號卻領不到1千萬獎金。（圖／翻攝臉書）

一名網友在臉書發文表示，自己用信用卡紅利金抵購的零元發票，居然中了一千萬，明明號碼全中卻無法兌領獎金，只能無奈認命「人生際遇百百種，這個肯定少人有，雖想一笑置之，但多少還是感到失落，哎！我的Maserati…」。

根據女網友PO出的發票紀錄，在momo消費了18筆，總金額為10635元，但因為她是用信用卡紅利折抵，發票金額為零元，無法兌領110年11-12月的統一發票特別獎一千萬元。

依照《統一發票給獎辦法》規定，發票上無金額，或金額載明為零或負數者，不適用兌獎。另買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，也不適用。