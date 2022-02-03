大甲鎮瀾宮3日深夜抽出「四季籤」，其中的國運籤抽出中上籤，國運是「活水經濟年」。（陳淑芬攝）

大甲鎮瀾宮3日深夜抽出「四季籤」，其中的國運籤抽出中上籤，國運是「活水經濟年」。（陳淑芬攝）

大甲鎮瀾宮3日深夜抽出「四季籤」。（陳淑芬攝）

台中大甲鎮瀾宮依慣例在每年大年初四子時迎神日抽「四季籤」，廟方3日深夜11時舉行祈福誦經儀式後抽出2022虎年「四季籤」，其中的「國運籤」抽到《范丹洗浴遇賢妻》籤。台灣陽宅教育協會理事長周建男在場解籤表示，此國運籤屬「中上」籤，他並解籤指出，今年國運是「活水經濟年」，要在產業供應鏈落實本土化、布局智能生活，國運算不錯。

台中市大甲鎮瀾宮3日舉行祈福誦經儀式後，深夜11時由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率董監事向媽祖擲筊，抽出虎年的「人口」、「雨水」、「早冬」、「允冬」等「四季籤」，其中的「人口籤」即俗稱的「國運籤」。全球COVID-19疫情延燒已久，嚴重打擊國際經濟發展，去年鎮瀾宮所抽出的國運籤屬「小吉」，而台灣Omicron變種株本土病例近來蠢蠢欲動，2022年虎年國家運勢備受矚目。

今年抽出的「國運籤」籤詩標題《范丹洗浴遇賢妻》，內容為「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑，世間若問相知處，萬事逢春正及時」。

台灣陽宅教育協會理事長周建男到場解籤指出，今年所抽出的國運籤《范丹洗浴遇賢妻》是「中上」籤，屬「中吉」以上，國運算不錯。他進一步說明表示，今年國運是「活水經濟年」，要活化經濟，尤其是本土經濟的夥伴關係，要在產業供應鏈落實本土化，布局智能生活。