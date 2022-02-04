內壢小客車「捲麻花」高掛號誌桿 現場影片曝 駕駛慘死（取自臉書「記者爆料網」）

桃園內壢出口匝道昨（3）發生1輛小客車失控撞上路中央號誌桿，整台車幾乎扭曲變形「纏在」號誌桿上，貌似掛在上頭的「麻花捲」，而周圍目擊乘客也曝光一段現場影片，現場散落大量碎片，肇事駕駛原本受困車內，救出後仍傷重不治。

臉書「記者爆料網」日前曝光事發的1段影片，影片視角是車禍旁1輛目擊轎車所看到的景象，只見小客車幾乎被壓扁「掛在」電線杆上，車身呈現捲曲狀，猶如「麻花捲」，一半車體則破碎四散在路面，駕駛原本卡在駕駛座動彈不得，救出後仍因傷重不治。

桃園內壢出口匝道昨（3）發生1輛小客車失控撞上路中央號誌桿，整台車幾乎扭曲變形「纏在」號誌桿上，貌似掛在上頭的「麻花捲」。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

有目擊民眾表示，這輛小客車行駛在國道上時就開的非常快，疑似因為下雨而路面又有積水，懷疑是因為水漂導致車禍，而整起事故目前警方仍在排除當中，肇事原因也有待進一步釐清。

這起自撞車禍發生在昨日（3）下午2時序，小客車行經國道1號南向56公里內壢出口匝道，因不明原因高速撞上道路中央的廣告號誌桿，撞擊力道猛烈讓整輛車瞬間被壓扁只剩一半，而駕駛受困在車中動彈不得，桃園市消防局獲報出動各式器材前往救援，目前已知駕駛呈現無呼吸心跳狀態，被救出緊急送往部立桃園醫院搶救，而車內初判沒有其他乘客，整起事故也造成匝道車流大回堵。